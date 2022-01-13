Петропавловск-Камчатский, 13 января, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Камчатского края начало проверку по факту смерти 18-летней девушки, которая 11 января скончалась в одной из больниц региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Больничная палата

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При этом эксперты ставят версию о том, что пациентка скончалась после прививки от коронавируса, под сомнение.

«Девушка прошла вакцинацию от коронавируса двухкомпонентным препаратом. Первая прививка была сделана 18 ноября 2021 года. После этого в течение трех недель девушка не обращалась в медицинские учреждения с какими-либо жалобами на самочувствие. 12 декабря ей сделали вторую прививку, и через пять дней она была госпитализирована с предварительным диагнозом «инсульт», — пояснили в минздраве, добавив, что нарушений в работе врачей стационарного отделения не выявлено.

После многочисленных исследований, проведенных врачами при стационарном лечении, у девушки была выявлена болезнь, которая и могла привести к летальному исходу.

«Существует медицинская тайна, и мы не вправе раскрывать всех подробностей этого дела. Но есть основания полагать, что у умершей могла быть хроническая болезнь, о которой она не знала. Учитывая это, у медиков перед вакцинацией не возникло оснований подвергать пациентку углубленному исследованию или дать медотвод, так как о каких-либо проблемах со своим здоровьем она не сообщила. Точную причину смерти пациентки установят медицинские эксперты», — добавили в минздраве.

Медики поликлиники, где проходила вакцинацию девушка, также считают, что сейчас нет оснований говорить о том, что к смерти привела именно прививка, так как после введения первого компонента до летального исхода прошло почти два месяца — это слишком большой срок для наступления такого рода осложнений.

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Как сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях Камчатки обсуждается внезапная смерть 18-летней девушки. Предполагается, что она скончалась после прививки от коронавируса.