Петропавловск-Камчатский, 13 января, 2022, 04:05 — ИА Регнум. В социальных сетях Камчатки обсуждается внезапная смерть 18-летней девушки. Предполагается, что она скончалась после прививки от коронавируса.

Mos.ru Вакцина от коронавируса

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Какой-либо официальной информации от официальных структур и ведомств, в том числе минздрава региона, пока нет.

«Единственное, что удалось узнать, что девушка действительно поступила в больничное учреждение после осложнений, возникших от прививки. Девушка скончалась 11 января. По имеющейся информации, которую удалось получить, девушка состояла в рядах общественников и волонтеров, ведущих активную деятельность в помощи нуждающимся», — написал «Камчатский репортёр».

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Как сообщало ИА REGNUM, четырехнедельный фиксированный интервал между получением первой и второй дозы вакцины от COVID-19 обеспечивает недостаточную защиту пациентов от болезни, в результате риск их смерти увеличивается на 10%.