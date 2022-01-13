Хабаровск, , 03:34 — REGNUM В Хабаровске семьям, у которых родились двойни, выплатят по 100 тыс. рублей. В 2021 году таких выплат было 40, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Тройня Google.Images

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Отмечается, что такая мера поддержки действует с 2020 года. Сначала платили 50 тыс. рублей, но уже с апреля 2021 года выплату увеличили в два раза.

«Единовременное пособие назначается, если обращение за ним последовало по истечении трех месяцев со дня рождения двух детей и не позднее достижения детьми трех лет», — пояснили специалисты.

Семьям, где родилась тройня, выплачивают по 500 тыс. рублей. За три года этой мерой уже воспользовались семь семей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России доработали механизм предоставления многодетным семьям 450 тыс. рублей.