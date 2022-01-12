Сана, 13 января, 2022, 02:32 — ИА Регнум. Свыше 200 повстанцев-хуситов (движение «Ансар Алла») было убито за сутки в Йемене в результате действий аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Об этом 12 января передал телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя альянса.

Dan Житель Йемена

По его словам, коалиция смогла провести на территории республики 17 операций в йеменcкой провинции Мариб, где были ликвидированы 90 хуситов, а также 16 атак в провинции Эль-Бейда. Во втором регионе аравийские войска убили более 110 повстанцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал Al-Masirah передал о том, что хуситы заявили о готовности остановить наступление правительственной армии и сил аравийской коалиции на юге Йемена. Представитель движения «Ансар Алла» утверждает, что повстанцам удалось уничтожить не менее 515 эмиратских наемников.