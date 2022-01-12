Москва, 12 января, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Россия в ходе последних переговоров обозначила представителям военного блока НАТО свой набор военно-технических контрмер, которые она может реализовать в случае провала дипломатических усилий, сообщил 12 января журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета «Россия — НАТО».

«Россия обозначила: у нас есть набор законных военно-технических мер, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальные угрозы безопасности. А мы уже ощущаем — если нашу территорию рассматривают как объект для нацеливания ударных средств, конечно, согласиться не можем», — сказал Грушко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Будем предпринимать все необходимые меры, чтобы угрозы парировать военными средствами, если не получится политическими», — добавил замглавы МИД России.