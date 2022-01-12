Барселона, Испания, , 22:59 — REGNUM 21-летний фланговый нападающий сборной Испании Ферран Торрес дебютировал за каталонскую «Барселону» сегодня, 12 января, в матче полуфинала Суперкубка Испании с мадридским «Реалом».

Главный тренер «Барселоны» Хави Doha Stadium Plus Qatar

Ранее сообщалось, что «Барселона» смогла зарегистрировать Ферран Торреса благодаря уходу Филиппе Коутиньо в аренду в «Астон Виллу» и переподписанию контракта с Самуэлем Умтити.

В текущем сезоне Ферран Торрес, выступая за «Манчестер Сити», принял участие в четырех матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативным передачами.

Ферран Торрес перешел в «Барселону» 1 января 2022 года из «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро. Соглашение испанского нападающего с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает Торреса в 45 миллионов евро.