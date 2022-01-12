Сыктывкар, 12 января, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Сегодня ночью, 12 января, во многих районах Коми ожидается штормовой ветер. Сложные погодные условия сохранятся и 13 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Bookmix.ru Метель

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По данным синоптиков, ожидается усиление южного и юго-западного ветра, 7−12 м/с, порывами до 15 м/с, местами 16−21 м/с, временами метель с ухудшением видимости до 1000−500 м.

В Сыктывкаре с 10 до 18 часов 13 января ожидается усиление южного ветра, 7−12 м/с, с порывами 15−19 м/с, временами метель с ухудшением видимости до 1000−500 м.

Как сообщало ИА REGNUM, cнегопады в Поволжье сохранятся до конца недели.