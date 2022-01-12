Берлин, , 22:49 — REGNUM Власти Германии хотят поручить банкам организовать дополнительные резервы для учета возросших рисков в финансовой системе. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel 12 января.

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«Так называемый контрциклический буфер капитала с нынешнего нулевого уровня должен увеличиться до 0,75 процента», — заявил глава Федерального управления финансового надзора (Bafin) Марк Брэнсон. По его словам, мера включает в себя надбавку к остальным резервам, которая послужит «подушкой безопасности» для смягчения последствий экономического спада.

«Кроме того, следует ввести дополнительную надбавку по кредитам на жилую недвижимость в размере двух процентов. Слушания по этим шагам начнутся в эту среду», — отметил Брэнсон.

Согласно заявлению, финансовая система оказалась надежной в условиях коронакризиса, однако возросла уязвимость, особенно на рынке жилой недвижимости. Цены в этом секторе часто поднимались выше разумного уровня в последние годы.

В связи с этим возрастают опасения, что финансовый пузырь может лопнуть. В результате заемщики могут быть вынуждены предоставить дополнительное обеспечение по своим ипотечным кредитам, что, в свою очередь, может привести к финансовым затруднениям в чрезвычайной ситуации. Финансовые надзорные органы убеждены, что дополнительный буфер капитала обеспечит покрытие связанных с этим рисков.

По словам Брэнсона, превентивные меры по укреплению устойчивости банковского сектора вполне уместны в текущих условиях. У финансовых учреждений будет достаточно времени, чтобы приспособиться к новым мерам. Надзорный орган ожидает, что в качестве подушки безопасности в банковской системе будет создан основной капитал в размере 22 миллиардов евро.