Монако, , 21:52 — REGNUM 12 января издание Sportwitness сообщило, что агент 25-летнего атакующего полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина получил предложения от лондонского «Вест Хэма» и «Эвертона».

Александр Головин

Трансферная стоимость российского футболиста, по оценкам немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Головина три забитых мяча и пять результативных передач в 23-х матчах за «Монако» во всех турнирах.

Головин выступает за «Монако» с 27 июля 2018 года после ухода из московского ЦСКА. «Монегаски» заплатили «армейцам» 30 миллионов евро за трансфер российского футболиста.