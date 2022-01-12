Москва, 12 января, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Расширение Североатлантического альянса влечёт неприемлемые для России риски, которым она будет противостоять, заявил 12 января замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания совета «Россия — НАТО» в Брюсселе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Он также отметил, что процесс расширения НАТО ухудшает общий уровень безопасности в Европе.

«Фактор, который серьезным образом влияет на ухудшение безопасности в Европе, — это процесс расширения альянса. Я напомню, что в 1997 году в двери НАТО стучалась лишь одна страна, которая имеет общую границу с РФ, это Польша. Сегодня в состав НАТО вошли многие государства, и их территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубину», — сказал российский дипломат.

«Это серьезным образом также ухудшает нашу безопасность и создает для нее неприемлемые риски, которым мы будем противостоять», — подчеркнул замглавы МИД России.

Грушко напомнил, что Россия откровенно, прямо и «без политкорректных формул» указала Североатлантическому альянсу на непредсказуемые и крайне тяжёлые последствия в сфере безопасности в случае дальнейшего ухудшения существующей ситуации.

«Мы очень честно, прямо, без попыток обходить углы, используя какие-то политкорректные формулы, указали на то, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности», — сказал Грушко.