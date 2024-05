Вашингтон, 12 января, 2022, 20:36 — ИА Регнум. PlayStation опубликовала рейтинг самых загружаемых видеоигр консолей PlayStation 4 и PlayStation 5 в США и Канаде. Об этом 12 января сообщает портал Game Informer.

Иван Шилов ИА REGNUM Atomic Heart

В топ-5 PS5 вошли проекты NBA 2K22, Call of Duty: Vanguard, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Madden NFL 22 и Battlefield 2042, в топ-10 также попали Ratchet & Clank: Rift Apart, Call of Duty: Black Ops Cold War, MLB The Show 21, Resident Evil Village и Far Cry 6.

Что касается PlayStation 4, то в 2021 году владельцы этой консоли чаще всего загружали Grand Theft Auto V. Места со второго по пятое заняли Call of Duty: Black Ops Cold War, Minecraft, NBA 2K22 и Call of Duty: Vanguard, с шестого по десятое — Madden NFL 22, NBA 2K21, Red Dead Redemption 2, MLB The Show 21 и Mortal Kombat 11. В топ-5 рейтинга PSVR попали игры Beat Saber, Job Simulator, Superhot VR, Gorn и Swordsman VR.

Ранее ИА REGNUM опубликовало список из десяти самых ожидаемых видеоигр сервиса Xbox Game Pass, релизы которых состоятся в 2022 году. В него попали проекты Total War: Warhammer 3, S. T. A. L. K. E. R. 2: Heart Of Chernobyl, Redfall, Starfield, A Plague Tale: Requiem, Slime Rancher 2, Party Animals, Hello Neighbor 2, Weird West и Atomic Heart.