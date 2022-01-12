Москва, 12 января, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Попытки НАТО сдерживать Россию вызовут ответную политику контрсдерживания, заявил 12 января замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания совета «Россия-НАТО» в Брюсселе.

Council.gov.ru Александр Грушко

Если же это будут попытки устрашения России, добавил он, значит, последует политика контрустрашения.

При этом Грушко отметил, что нынешний ход событий очень опасен для всех.

«Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, будет с нашей стороны политика контрсдерживания. Если это будет устрашение, значит, это будет контрустрашение. Если это будет поиск каких-то уязвимостей в оборонной системе РФ, значит, это будет поиск уязвимостей со стороны НАТО. Это не наш выбор, но иного пути не будет, если нам не удастся переломить нынешний очень опасный ход событий», — сказал Александр Грушко на пресс-конференции в Брюсселе.

Кроме того, он заявил, что НАТО применяет принцип единой безопасности крайне избирательно и только в свою пользу.

«В глазах НАТО он существует только для членов альянса. И своей практической деятельностью НАТО не собирается учитывать интересы безопасности других», — пояснил Грушко.