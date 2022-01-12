Сыктывкар, 12 января 2022, 20:21 — REGNUM Более 20 млн рублей потратили власти Коми на закупку экспресс-тестов на ковид.
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По информации ведомства, тесты уже распределены в Вуктыл, Ижму, Княжпогост, Койгородок, Корткерос, Печору, Сосногорск, Троицко-Печорск, Усинск, Усть-Куломский, Усть-Цилемский, Усть-Вымский, Удорский, Прилузский и Сыктывдинский районы.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми сделал неутешительный прогноз по распространению ковида.