Сыктывкар, 12 января, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Более 20 млн рублей потратили власти Коми на закупку экспресс-тестов на ковид.

Pixabay.com Экспресс-тесты

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

По информации ведомства, тесты уже распределены в Вуктыл, Ижму, Княжпогост, Койгородок, Корткерос, Печору, Сосногорск, Троицко-Печорск, Усинск, Усть-Куломский, Усть-Цилемский, Усть-Вымский, Удорский, Прилузский и Сыктывдинский районы.

«В крупных городах, где есть лаборатории, мы, естественно, эти тесты не используем. Таким образом, мы везде сможем быстро диагностировать ковид. Это важно, ведь чем быстрее будет поставлен диагноз, тем быстрее будет лечение и, в случае тяжелого течения болезни, госпитализация», — заявил в своем видеообращении глава региона Владимир Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми сделал неутешительный прогноз по распространению ковида.