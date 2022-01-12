Мюнхен, Германия, , 19:44 — REGNUM 12 января мюнхенская «Бавария» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с 25-летний фланговым нападающим сборной Франции Кингсли Команом. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

Кингсли Коман в составе футбольного клуба «Бавария» (сс) Granada

Кингсли Коман перешел в «Баварию» 1 июля 2017 года из туринского «Ювентуса» за 21 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость Комана, по оценкам портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.

В текущем сезоне французский нападающий принял участие в семнадцати матчах за «Баварию» во всех турнирах (Бундеслига, Лига Чемпионов УЕФА, Кубок Германии, Суперкубок Германии), в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.