Пекин, 12 января, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин считает недавние массовые беспорядки в Казахстане попыткой внешних сил создать хаос и совершить «цветную революцию», сообщает 12 января пресс-служба президента Казахстана со ссылкой на телеграмму председателя КНР.

Флаги Китая и Казахстана

По утверждению пресс-службы, Си Цзиньпин выразил поддержку энергичным мерам президента Касым-Жомарта Токаева.

«Китайская сторона решительно выступает против любых сил, подрывающих стабильность и угрожающих безопасности Казахстана, нарушающих мирную жизнь казахстанского народа, выступает против внешних сил, умышленно создающих хаос и провоцирующих «цветную революцию» в Казахстане. Решительно против любых попыток подорвать казахстанско-китайскую дружбу и воспрепятствовать двустороннему сотрудничеству», — цитирует пресс-служба текст телеграммы главы руководства Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, после нескольких дней погромов, массовых беспорядков и убийств правоохранителей, начавшихся в Казахстане 2 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в республике до 19 января чрезвычайное положение, а также попросил страны-члены ОДКБ прислать миротворческие военные части.