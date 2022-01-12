Москва, 12 января, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Самолёт военно-транспортной авиации ВКС России со 146 российскими гражданами отправился из аэропорта Алма-Аты в Москву, сообщает 12 января пресс-служба Министерства обороны России.

Ilyushin.org Ил-76

Граждане РФ, эвакуированные из Казахстана, будут доставлены на аэродром «Чкаловский» в Московской области.

«Ил-76 Минобороны России доставит на подмосковный аэродром «Чкаловский» 146 российских граждан, прибывших в Казахстан по туристическим путевкам, в командировки и на отдых к родственникам», — указано в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что граждане РФ из-за обострения ситуации и захвата боевиками аэропорта Алма-Аты не могли покинуть страну самостоятельно и обратились к командованию российского контингента миротворческих сил ОДКБ с просьбой помочь вернуться в Россию.

Ранее военно-транспортные самолёты ВКС РФ уже вывезли из Казахстана в Россию 2095 российских граждан и подданных иных государств.