Санкт-Петербург, , 18:26 — REGNUM Акция по бойкотированию проверки QR-кодов сертификатов об иммунном статусе гражданина при посещении общественных мест вышла за пределы Санкт-Петербурга. О расширении территориальной принадлежности участников бойкота сообщил инициатор акции, ресторатор Александр Коновалов на своей странице в Instagram.

Проверка QR-кода в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вдвойне РЕСПЕКТ и ВОСТОРГ по отношению к тем, кто НЕ боится! Со своей стороны ОБЕЩАЮ лучших адвокатов ЗА МОЙ счёт», — сообщил бизнесмен (оформление текста автора сохранено).

В течение среды, 12 января, количество организаций-участников бойкота увеличилось до 120. К акции присоединились еще семь точек в Петербурге и две — в других регионах Российской Федерации. Карту участников акции пополнили компания по предоставлению консультаций и юридических услуг в Москве и велопрокат в Оренбурге.

Читайте также: Прокуратура Петербурга напомнила о санкциях за отказ от проверки QR-кодов

Однако контрольные и надзорные органы в Петербурге не прекращают проверки местных предприятий на предмет соблюдения постановлений Смольного по антиковидным мерам. В ходе проверки более 1800 объектов общепита и розничной торговли с 31 декабря по 9 января были выявлены нарушения в 3,4% проверяемых точек.

Несмотря на то, что идеи Коновалова влекут за собой штрафные санкции, применяемые к магазинам, ресторанам и другим объектам, ежедневно множество пользователей социальной сети подписывается на страницу бизнесмена и поддерживает его посты в комментариях.

Читайте ранее в этом сюжете: Число предприятий-участников бойкота QR-кодов в Петербурге возросло до 111