Брюссель, , 18:12 — REGNUM Война против Ливии в 2011 году была инициирована Евросоюзом, а не блоком НАТО, заявил 12 января в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Сирт, Ливия European Commission DG ECHO

Об этом он сообщил на брифинге по итогам заседания Совета «Россия — НАТО».

По его словам, воздушные удары по Ливии блок НАТО наносил в «соответствии с мандатом ООН», но начало военных действий произошло по инициативе ЕС.

«В первую очередь это была инициатива Европейского союза. Лишь спустя некоторое время европейские союзники попросили о помощи, и НАТО оказало поддержку союзникам в операциях в Ливии», — сказал Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, война в Ливии началась в 2011 году и продолжается до сих пор. В результате мятежа исламистских боевиков, поддержанного авиацией и спецназом стран НАТО, был свергнут и убит Муаммар Каддафи, руководивший страной с 1969 года.

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