Вильнюс, 12 января, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Договор о транзите белорусских удобрений через Литву будет аннулирован 1 февраля, сообщил 12 января журналистам литовский министр транспорта Марюс Скуодис.

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Он отметил, что договор с «Беларуськалием» будет расторгнут как «не отвечающий интересам национальной безопасности» Литвы. В связи с этим «Железные дороги Литвы» не смогут предоставлять белорусской компании транспортные услуги.

Скуодис «Транзит удобрений могут перехватить около десяти [литовских] предприятий, наиболее реальные возможности у двух из них».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕС ввёл санкции в отношении «Беларуськалия», которые вступили в силу в конце прошлого года, но «Железные дороги Литвы» продолжали транспортировать удобрения, избегая судебных конфликтов с Минском.