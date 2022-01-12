Брюссель, 12 января, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Военный блок НАТО не пойдёт на компромисс с Россией по вопросам расширения организации, заявил 12 января в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Об этом он рассказал журналистам на брифинге по итогам заседания Совета Россия — НАТО.

По его словам, Североатлантический альянс ответил российской стороне отказом на её требование по нерасширению НАТО.

В частности, он заявил, что только Украина и 30 стран — членов НАТО могут решать, получит ли Киев членство.

Кроме того, он отметил, что Россия не имеет права вето в вопросе принятия в НАТО новых членов.

Напомним, заседание Совета Россия — НАТО стало вторым этапом переговоров между Россией и странами Запада после консультаций РФ и США, которые в прошли в Женеве 10 января и были посвящены вопросам стратегической стабильности и гарантий безопасности.