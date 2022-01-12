Пекин, 12 января, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Один человек погиб, еще восемь остаются заблокированными из-за аварии, произошедшей на гидроэлектростанции (ГЭС) в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 12 января интернет-портал Sina.

Valeriy29 ГЭС

По данным портала, инцидент произошёл в 09:00 мск на территории Гардзе-Тибетского автономного округа. На место происшествия прибыли спасатели и специальная техника.

Число пострадавших людей уточняется.

По предварительной информации, авария случилась из-за поломки в трубе, предназначенной для переброски речного водостока.