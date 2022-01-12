Брюссель, 12 января, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Между членами военного блока НАТО и Россией существуют серьёзные разногласия, которые трудно преодолеть, заявил 12 января в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Столтенберг. НАТО

Об этом он сообщил на брифинге по итогам заседания Совета «Россия — НАТО».

По его словам, при этом было очень важно начать диалог, особенно по вопросам безопасности в Европе и по ситуации на Украине.

«Между союзниками по НАТО и Россией существуют серьёзные противоречия по многим вопросам. Их нелегко будет преодолеть, однако позитив заключается уже в том, что все союзники по НАТО и Россия сели за один стол и занялись этим обсуждением», — сказал Столтенберг.

Напомним, заседание Совета «Россия — НАТО» стало вторым этапом переговоров между Россией и странами Запада после консультаций РФ и США, которые в прошли в Женеве 10 января и были посвящены вопросам стратегической стабильности и гарантий безопасности.