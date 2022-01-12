Брюссель, 12 января, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Заседание Совета «Россия — НАТО» завершилось в Брюсселе, сообщает 12 января агентство ТАСС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Переговоры продолжались порядка четырёх часов.

Агентство уточняет, что встреча продлилась больше запланированного времени, так как изначально итоговый брифинг генсека НАТО Йенса Столтенберга был назначен на 15:30 мск.

На данный момент известно, что брифинг начнётся на 45 минут позже.

Напомним, заседание Совета «Россия — НАТО» стало вторым этапом переговоров между Россией и странами Запада после консультаций РФ и США, которые в прошли в Женеве 10 января и были посвящены вопросам стратегической стабильности и гарантий безопасности.