Эр-Рияд, , 16:36 — REGNUM Сегодня, 12 января, в Эр-Рияде на «Международном стадионе имени Короля Фахда» каталонская «Барселона» в матче полуфинала Суперкубка Испании сыграет с мадридским «Реалом». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

«Барселона» vs «Реал» Ver en vivo En Directo

На матч назначена бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэро Монтеро. Ассистенты главного судьи — Иньиго Прието и Антонио Мартинес.

Последний матч «Барселоны» с «Реалом» завершился минимальной победой «сливочных» со счетом 2:1. Забитыми мячами в той встрече отметились Давид Алаба (32' Родриго), Лукас Васкес (90+3') и Серхио Агуэро (90+7' Сержиньо Дест).

Ранее сообщалось, что этот матч пропустят Серджи Роберто, Эрик Гарсия, Гарет Бэйл и Мариано Диас, которые продолжают восстанавливаться от повреждений.