Вашингтон, 12 января, 2022, 15:50 — ИА Регнум. 12 января киностудия Sony Pictures объявила, что мировая премьера фильма Даниэля Эспиносы «Морбиус» с Джарредом Лето в главной роли перенесена на 24 марта 2022 года.

Скриншот с YouTube Морбиус

Ранее киноленту «Морбиус» перенесли с 27 января на 1 апреля. Также премьеру неоднократно откладывали и переносили из-за ограничений в кинотеатрах и проблем с производством фильма, связанных с пандемией коронавируса.

Помимо Джарреда Лето, в фильме сыграли Майкл Китон («Бэтмен», «Бердмэн»), Адриа Архона («Настоящий детектив»), Джаред Харрис («Фотограф», «Чернобыль», «Террор»), Мэтт Смит («Доктор Кто»), Тайриз Гибсон («Форсаж 5», «Трансформеры») и другие.