Москва, , 15:42 — REGNUM «Кинопоиск» опубликовал заставку первой части сериала «Этерна». Ролик доступен на YouTube-канале сервиса с 12 января.

Фэнтези-сага «Этерна» Пресс-служба BUBBLE Comics Con

В прологе рассказывается устройство Кэртианы — вымышленного мира цикла романов Веры Камши «Отблески Этерны». Закадровый голос в ролике читает актёр Павел Крайнов, сыгравший одного из главных героев Робера Эпинэ.

ИА REGNUM напоминает, что премьера первой части сериала «Этерна» состоится 20 января 2022 года. Проект будет доступен эксклюзивно на «Кинопоиске».

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