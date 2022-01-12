Москва, 12 января, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Исполнитель Филипп Киркоров подал в суд на рабочих, которых нанял для ремонта своей квартиры. Об этом 12 января сообщает телеграм-канал Mash.

Okras Филипп Киркоров

Киркоров заключил договор со строителями на ремонт квартиры площадью 615 квадратных метров — стоимость работ составляла 32 млн рублей. Артист заплатил аванс в размере 11 млн рублей, однако строители не стали производить ремонтные работы.

Бригада вернула музыканту лишь часть денег, а именно 5,5 млн рублей. Оставшуюся половину возвращать строители отказываются.

Ранее Филипп Киркоров сыграл в новогоднем клипе блогера Давида Манукяна (известен как Дава). Певец исполнил роль одного из грабителей.