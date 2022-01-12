Москва, , 15:24 — REGNUM Кризисное состояние в строительной отрасли России, выразившееся в снижении заработных плат работникам, ухудшении условий труда, обусловило сокращение найма российского населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник Управления судебной практики юридической фирмы Howard Russia Евгений Митин.

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«Предложенная мера направлена на поддержку инфраструктурного строительства в России, которое на настоящий момент функционирует преимущественно на миграционной силе.

Постепенный отказ от найма мигрантов и увеличение российских рабочих на строительных площадках позволит повысить квалификацию российских специалистов, сделает их более востребованными, а также будет способствовать росту занятости на российском рынке.

Но есть у этого и другая сторона. Найм местного населения увеличит стоимость государственных контрактов, а в первые годы реализации указанной задачи подрядчикам и исполнителям придется столкнуться с нехваткой рабочей силы.

Это может произойти поскольку многолетнее использование труда мигрантов сократило необходимость обучения и выпуска российских специалистов на строительные площадки.

В целом минимизация мигрантов на российском рынке труда будет положительно сказываться на Российской экономике, но, что более важно, это улучшит социальное настроение населения, особенно в крупных мегаполисах», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ предложило предусмотреть право правительства давать приоритет российским и евразийским подрядным организациям «без преобладающего найма иностранной рабочей силы» при проведении строительных госзакупок.

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