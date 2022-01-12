Москва, , 15:15 — REGNUM В России возрождается командно-административные порядки управления на уровне регионов из-за нового законодательства о местном самоуправлении. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 января заявил вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии и прогноз» в пресс-центре ИА REGNUM.

«На мой взгляд, во всех этих сложных условиях возникает новый соблазн упрощения управ системы — в связи с новым законодательством о местном самоуправлении, которое будет подталкивать к закручиванию гаек, к концентрации власти в ущерб местной власти. К этому законодательству очень располагает», — заявил Туровский.

«В частности, это одноуровневая система. Не надо будет связываться с сельскими поселениями, о которых знать не знают и знать не хотят. Возможности снимать местных глав — тут соблазнов возникает очень много. Они будут работать на создание простых командно-административных механизмов скорее всего, которые вряд ли пойдут на пользу. Сложится внешняя, кажущаяся эффективность региональной власти… при этом финансово центр регионам вряд ли будет помогать, потому работа будет вестись в условиях постоянной нехватки ресурсов», — указал он.