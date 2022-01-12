Варшава, , 15:15 — REGNUM Уполномоченный правительства Польши по кибербезопасности Януш Цешинский представил во время пресс-конференции план правительства по расширению электронных госуслуг для граждан республики. Об этом 12 января сообщает Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«В сфере развития электронных госуслуг предусматривается, во-первых, расширение специального мобильного приложения, через которое граждане смогут заказывать государственные услуги. Также мы завершим проект по созданию электронной образовательной сети и внесем изменения и дополнений в закон о национальной системе кибербезопасности, которые обеспечат нормальное функционирование нововведений», — заявил Цешинский.

Чиновник добавил, что развитию сферы электронных госуслуг в Польше поспособствовала пандемия коронавируса.