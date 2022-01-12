Красноярск, 12 января, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Глава города Назарово Красноярского края уходит в отставку.

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Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации, 14 января вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Назарово Сергея Сухарева будет рассмотрен на внеочередной сессии горсовета.

Также депутаты рассмотрят вопрос о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность главы города.

По сообщениям местных массмедиа, Сухарев подал в отставку по собственному желанию, причина его решения неизвестна.

Напомним, Сергей Сухарев возглавлял Назарово с 2017 года.

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