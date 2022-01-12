Омск, , 12:33 — REGNUM Сергей Шелест официально вступил в должность мэра Омска, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

В Омске Александр Иващенко ©

Инаугурация состоялась 12 января на торжественном заседании Омского городского совета в концертном зале Омской филармонии.

Шелест принёс присягу. Первые лица региона поздравили его со вступлением в должность.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты горсовета выбрали единоросса Сергея Шелеста мэром на заседании 15 декабря 2021 года. До этого Омском руководила Оксана Фадина, которая по итогам сентябрьских выборов 2021 года стала депутатом Госдумы от «Единой России».

Справка: Сергей Шелест родился 18 июля 1969 года в селе Дружба Кокчетавской области Казахстана. Окончил Щучинский политехникум, служил в армии, затем окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт. В 1993 году начал работать в сфере ЖКХ Казахстана, позже переехал в Россию. С 2014 года являлся генеральным директором АО «ОмскВодоканал».

В 2015 году Шелест окончил аспирантуру Омского технического университета и стал кандидатом технических наук.