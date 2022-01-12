Москва, 12 января 2022, 15:10 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с греческим коллегой Никосом Дендиасом по телефону встречи в Женеве и Брюсселе по гарантиям безопасности в Европе. Об этом говорится в сообщении МИД России.
Отмечается, что основное внимание было уделено встречам в Женеве и Брюсселе по гарантиям безопасности в Европе.
Как сообщало ИА REGNUM, российский проект соглашений о гарантиях безопасности, предлагаемых Соединённым Штатам и НАТО, предполагает в том числе отказ от расширения НАТО на восток.
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