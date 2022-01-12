Москва, , 15:10 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с греческим коллегой Никосом Дендиасом по телефону встречи в Женеве и Брюсселе по гарантиям безопасности в Европе. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Сергей Лавров Kremlin.ru

«Рассмотрены перспективы взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств России и Греции, международная и региональная проблематика», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основное внимание было уделено встречам в Женеве и Брюсселе по гарантиям безопасности в Европе.

«С российской стороны даны подробные оценки текущей ситуации на Украине, путей ее нормализации на основе безусловного выполнения минского «комплекса мер», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, российский проект соглашений о гарантиях безопасности, предлагаемых Соединённым Штатам и НАТО, предполагает в том числе отказ от расширения НАТО на восток.

Читайте также: Виктория Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО в качестве угрозы