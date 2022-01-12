Таганрог, Ростовская область, 12 января, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В Таганроге Ростовской области мужчина погиб, упав в шахту лифта. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Шахта лифта

Сообщение об инциденте на Мариупольском шоссе поступило в экстренные службы 12 января. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, бригада медиков и спасатели.

Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.