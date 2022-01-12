Москва, 12 января, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Федеральное правительство переориентирует региональные власти на решение инфраструктурных вопросов, хотя многие социальные проблемы не решены. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 января заявил вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии и прогноз» в пресс-центре ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский

«Правительство немного подталкивает регионы в другую сторону… Я говорю о переключении на инфраструктурные вопросы, что оказалось в повестке в прошлый год в связи с инфраструктурными кредитами», — заявил Туровский.

Он отметил, что в 2021 году многие регионы столкнулись с большими проблемами в выполнении обязательств по повышению зарплат.

«Бюджетная сфера, которую содержат регионы. В течение года говорилось о росте зарплат, но где именно росли? Если посмотреть на зп бюджетников, то ничего хорошего мы не увидели за год», — отметил он.