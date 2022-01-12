Таллин, 12 января, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Известный эстонский предприниматель и инвестор Индрек Нейвельт призвал правительство страны взять пример с других стран Европы, которые сохраняют либеральный статус энергорынка, но жестко регулируют предельные цены на электроэнергию. Об этом сообщило гостелерадиовещание Эстонии ERR.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Нейвельт сослался на опыт Норвегии, которая участвует в той же биржевой системе Северной Европы Nord Pool, что и Эстония, но компенсирует высокие биржевые цены для национальных потребителей.

«Если мы участвуем в одной и той же с Норвегией бирже электроэнергии, то почему Норвегия может установить ценовой предел в объеме 70 евро за мегаватт-час, а мы не можем?» — задается вопросом эстонский предприниматель.

Нейвельт сделал следующий расчет: если себестоимость производства электроэнергии в стране будет меньше 50 евро/МВт-час, а квота на выбросы углекислого газа СО2 может быть куплена у Эстонии другими странами примерно за 70−80 евро/МВт-час, то Эстония вполне может установить аналогичный ценовой предел в размере 70 евро/МВтч. По мнению Нейвельта, эти деньги у Эстонии есть.

Он отметил, что производители электроэнергии в Европе купаются в деньгах, поскольку некоторые из них, помимо высоких цен, получают субсидии на возобновляемые источники энергии из государственного бюджета.

По его словам, явно несправедлива нынешняя ситуация, когда потребитель платит ту цену, по которой согласен продавать энергию самый дорогой производитель. «Мне кажется, что внедрению так называемой норвежской схемы мешают не юридические или финансовые, а политические вопросы», — подчеркнул Нейвельт.