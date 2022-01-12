Тегусигальпа, 12 января, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Гондурас подтвердил присутствие на инаугурации избранного президента страны Сиомары Кастро не менее 15 международных лидеров, включая президентов, вице-президентов и министров иностранных дел из таких стран, как США, Сальвадор, Панама, Мексика и Венесуэла. Об этом пишет Prensa Latina.

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Отмечается, что силы правопорядка развернут на улицах патрули для обеспечения безопасности участников церемонии инаугурации 27 января на Национальном стадионе.

На инаугурации ожидается присутствие вице-президента США Камалы Харрис, президента Сальвадора Найиба Букеле, президента Панамы Лаурентино Кортисо, главы МИД Мексики Марсело Эбрарда и премьер-министра Белиза Джони Брисеньо.

В список также вошли премьер-министр Арубы Эвелин Вевер-Крез, японский политик Такаси Юто, глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия и его заместитель Рандер Пенья, а также избранный президент Чили Габриэль Борич.

Среди других приглашенных деятелей — бывший президент Доминиканской Республики Леонель Фернандес, бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, вице-президент Аргентины Кристина Фернандес Киршнер, экс-президент Боливии Эво Моралес и бывший президент Парагвая Фернандо Луго.