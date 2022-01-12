Элиста, 12 января, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Калмыкии за прошедшие сутки подтвердили 15 заражений коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 12 января. Столько же случаев зарпажения было подтверждено днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, выросло до 139 человек. Состояние 14 человек врачи оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции соблюдают 243 жителя Калмыкии.

За весь период эпидемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получил 34 176 человек. Выписаны с выздоровлением 32 654 пациента.