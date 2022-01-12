Копенгаген, , 14:40 — REGNUM Датская народная партия намерена запретить выступления артистам, совершившим уголовные преступления. Об этом 11 января сообщила радиостанция Sveriges Radio.

Дания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Предложение запретить осужденным музыкантам выступать касается только концертов и фестивалей, спонсируемых за счет государства.

При этом учитывается не то, о чем поется, а осуждён артист или нет.

«Артисты, входящие в состав преступных группировок и популяризирующие криминал в своей музыке, способствуют вовлечение молодежи в преступную деятельность, и мы должны всячески с этим бороться», — заявил представитель Датской народной партии по правовой политике Петер Скааруп на радиостанции 24syv.

Напомним, что подобные предложения звучали и в парламенте Швеции.