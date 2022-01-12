Копенгаген, 12 января, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Датская народная партия намерена запретить выступления артистам, совершившим уголовные преступления. Об этом 11 января сообщила радиостанция Sveriges Radio.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Дания

Предложение запретить осужденным музыкантам выступать касается только концертов и фестивалей, спонсируемых за счет государства.

При этом учитывается не то, о чем поется, а осуждён артист или нет.

«Артисты, входящие в состав преступных группировок и популяризирующие криминал в своей музыке, способствуют вовлечение молодежи в преступную деятельность, и мы должны всячески с этим бороться», — заявил представитель Датской народной партии по правовой политике Петер Скааруп на радиостанции 24syv.

Напомним, что подобные предложения звучали и в парламенте Швеции.