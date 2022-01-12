Рязань, 12 января, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Рязанской области 12 января подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано 13 летальных исходов.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

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Темп прироста инфекции за сутки снизился до 0,12%. Всего в Рязанской области коронавирус выявили у 62 552 жителей. Выписаны после выздоровления 58 126 человек, из них 137 завершили лечение за последние сутки.

По данным федерального оперштаба, осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 2 653 рязанских пациентов.