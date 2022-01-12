Люберцы, Московская область, 12 января, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Люберцах. Об этом 12 января сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 142. Следом за Люберцами идет Балашиха, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 128 человек. На третьем месте расположился Подольск, где COVID-19 диагностировали у 77 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1238 новых случаев заражения коронавирусом.