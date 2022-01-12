Ульяновск, 12 января, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизились темпы вакцинации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора по итогам заседания регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По данным властей на 11 января, в Ульяновской области прививку от ковида первым компонентом сделали свыше 627 тыс. жителей, что превышает 79% от планового показателя.

«Несколько снизились темпы вакцинации до 75−80 человек в сутки», — констатируют в регионе по итогам новогодних каникул.

Также продолжается ревакцинация, которую рекомендуется проходить через полгода после прививку вторым компонентом от COVID-19. В настоящее время ревакцинировано свыше 80 тыс. жителей.

На заседании оперштаба губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что «сам на этой неделе» планирует ревакцинироваться. Он также поручил увеличить темпы вакцинации и ревакцинации, напомнив об угрозе распространения штамма «Омикрон».

Ранее вице-мэр Ульяновска Инна Митрофанова заявила, что коллективный иммунитет «неофициально, по нашим подсчётам» (то есть с учётом переболевших ковидом), составляет 74%.

Напомним, министр здравоохранения Ульяновской области Александр Гашков предложил создать в региональном центре «не менее двух» центров компьютерной томографии для обследования пациентов с ковидом и выдачи им лекарственных препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе количество лиц, находящихся под наблюдением, снизилось с 6713 до 6382 человек. Жертвами пандемии в Ульяновской области стали 3904 жителей, что составляет 3,21% от числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом.