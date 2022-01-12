Красногорск, 12 января, 2022, 14:12 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 1054 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 12 января Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 604 111 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 654 309.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 12 января число жертв COVID-19 увеличилось на 43 человека.