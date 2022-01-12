Москва, 12 января, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал гражданам отписаться от телеграм-каналов, в которых говорится о принятии законопроекта о введении QR-кодов на транспорте до 1 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Кто это говорит? Отпишитесь от этих телеграм-каналов», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы.