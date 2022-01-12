Москва, , 14:13 — REGNUM В последнее время в России обострилось неравенство регионов социально-экономическим и финансовым показателям. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 января заявил председатель экспертного клуба «Регион», генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии и прогноз» в пресс-центре ИА REGNUM.

Председатель экспертного клуба «Регион», генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов Василий Иванов © ИА REGNUM

«Первое и очевидное: это неравенство. Совершенно очевидно, что это выходит на первое место, и в смысле благосостояния разница в самых различных аспектах и областях очень значительна между регионами. Носит такой иногда даже демонстративный характер», — заявил Орлов.

В качестве примера политолог привёл показатели обеспеченности граждан врачами (на 10 тыс. населения): например, в Санкт-Петербурге он составляет 89,3, а в Курганской области — 28,9. Велики различия и в ожидаемой продолжительности жизни, которая, например, составляет на Чукотке 65,8 лет.

Сильно различается и расходная политика и уровень и качество инвестиций. Где-то они сократились, где-то наоборот резко выросли. Наиболее заметный прирост расходов зафиксирован в Камчатское крае — 30%.С другой стороны, практически в десять раз различается уровень финансирования здравоохранения (на человека) между Москвой, с одной стороны, и таких регионов, как Ингушетия, Дагестан, Чеченская Республика, Якутия — с другой.

«Неравенство, высокая дифференциация в обеспеченности самыми разными ресурсами — главная проблема сегодня для региональной политики. Тем более, у нас есть пример недавний социально-экономических потрясений в Казахстане. Одним из драйверов очевидных было конечно неравенство, в том числе межрегиональное», — указал он.