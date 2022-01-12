Йошкар-Ола, , 14:01 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 12 января выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 33 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 29 812 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Всего выздоровел с начала пандемии 28 141 житель Марий Эл, за последние сутки выписаны 28 человек. 956 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 715 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 января в инфекционных стационарах республики лечение получают 179 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 373 человека, из них у 360 — пневмония, 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 40 пациентов, при этом госпитализирован 41 житель Марий Эл.