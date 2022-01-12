Атак, , 14:03 — REGNUM Йеменские повстанцы-хуситы заявили о готовности остановить наступление правительственной армии и её союзников на провинцию Шабва и ряд других регионов, расположенных на юге страны. Об этом сообщает телеканал Al-Masirah со ссылкой на официальное заявление повстанцев.

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По предварительным данным, в боях с хуситами йеменская армия и отряды, поддерживаемые ОАЭ и Саудовской Аравией, понесли тяжёлые потери в живой силе и военной технике.

«Наши силы нанесли эмиратским наемникам очень большие потери в Шабве за последние несколько дней. Противник потерял более 102 бронемашин, более 515 эмиратских наемников убиты, 850 ранены, более 200 пропали без вести. Наши силы подтверждают полную готовность защищать Йемен, противостоять эскалации со стороны Эмиратов в провинции Шабва до победы», — говорится в официальном заявлении повстанцев.