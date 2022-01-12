Уфа, 12 января, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Снегопад ожидается в Башкирии. Об этом 12 января сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Снегопад

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Так, 13 января в республике ожидается небольшой снег, на некоторых участках дорог гололедица. Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до — 28 °C, днем может потеплеть до — 15 °C.

14 января в регионе также ожидается снег, метель, на дорогах могут образоваться снежные заносы.

Сообщается, что в первой декаде января в Уфе выпало 82% от месячной нормы осадков.